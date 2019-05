Výstava: Pod ochranou svatého Floriana

Výstava, mapující více než pět století působení kominíků v Čechách, přiblíží dějinné peripetie příchodu prvních kominíků na naše území, jejich nezastupitelnou roli v prevenci požárů i náplň jejich dnešní práce.

Ve středu 8. května od 17 hodin se koná v Galerii 140 vernisáž výstavy, ta potrvá do 9. června. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

31. května Táborská muzejní noc (19–23 hodin). Vstup do galerie zdarma. 19–21 hodin proběhne v galerii malování na obličej s Romanou Laštovičkovou.

Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci se Spolkem pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci.

Patronát svatého Floriana si kominíci zvolili již v samém počátku svého sdružování. Na cechovní truhle, slavnostních cechovních pohárech a praporech byl zobrazován přinejmenším od první poloviny 18. století. Jeho obraz, podle dochovaných pozůstalostních inventářů, visel téměř vždy v rodinách kominických mistrů. Jeho svátek oslavovali bohoslužbami, výročními cechovními schůzemi, nebo později valnými hromadami společenstev, což se dodržuje dodnes.

Část kominických povinností, související s přímým zásahem při požárech přebíraly od 19. století se tvořící hasičské sbory, v nichž často působili, nebo je zakládali i kominíci. Proto je asi dnes spojován svatý Florian hlavně s hasiči.

Kominíky bylo možné potkávat i v táborských ulicích, přinejmenším od první poloviny 17. století. Přicházeli z oblasti jezera Maggiore na pomezí dnešní Itálie a Švýcarska, a pokud se ve městě usadili, pracovali zde po dlouhá desetiletí. Z torzovitě dochovaných archivních pramenů, rozesetých po celé Evropě, se členové Spolku pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci snaží sestavit příběhy jejich životních osudů. Některé z nich budou představeny i v rámci táborské výstavy. Spolek tím završí pět let své činnosti.