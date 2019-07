Výstava - Kapličky

Přijďte se podívat do galerie ve věži Hláska na výstavu fotografií jihočeských kapliček, focených fotografem Vlastimilem Slabým. Výstava potrvá do 11. 8.

Datum konání: 12. 7. 2019 - 11. 8. 2019 začátek od 17:00

Místo konání: Galerie Hláska - městská knihovna, Horní příkopy, Soběslav

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 30.3 dní



„Dráchov, Dírná, Řípec, Ponědrážka... a tisíce jiných míst posetých po kraji Českém kapličkami, které se vám většinou rychle mihnou v okně automobilu, blízko silnice či v horizontu krajiny. U mne se tato rychlá setkání začla zaznamenávat do paměti jako na film ve fotoaparátu, a tak jsem sebral 30 let starý přístroj nabitý filmem, stativ a nasedl s touto výbavou na bicykl. To abych nebyl tak rychlý a mohl plně vnímat cestu a ducha ve kterém se octnu jako poutník krajem. Každou cestou se otevírá další cesta k jinému cíli. A tak mé cesty končí v místech, kam bych se jinak nedostal. Tím nacházím své USEBRÁNÍ při fotografování nalezené kapličky a tento zážitek mne doprovází i při zpracování naexponovaných filmů a zvětšování v temné komoře.

Výstavou se o něj chci podělit i s Vámi.“

Pondělí Zavřeno

Úterý 9:00 - 18:00

Středa 9:00 - 17:00

Čtvrtek 9:00 - 16:00

Pátek 9:00 - 15:00

Sobota 9:00 - 13:00