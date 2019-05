V Plané nad Lužnicí můžete do 30. prosince navštívit výstavu obrazů z dílny Kamily Doubkové. K vidění jsou pro veřejnost v obřadní místnosti radnice v pracovní dny takto, pondělí od 7 do 12 hodin, od 13 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 12 hodin, od 13 do 15.30 hodin, ve středu od 7 do 12 hodin, od 13 do 18 hodin a v pátek jen dopoledne od 7 do 12 hodin.

Místo: obřadní místnost radnice