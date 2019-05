Výstava: Ivan Ouhel – Souvislosti

Vstupné: zdarma

Aktuální výstava Ivana Ouhela představuje SOUVISLOSTI mezi autorovou tvorbou let sedmdesátých a jeho malířským projevem z posledních deseti let. Umělec své dílo rozvíjí již padesát let a ve svých malbách osobitě zaznamenává emotivní zážitky z přírody ve svém okolí, ale i z cest do vzdálených zemí. Souběžné vystavení Ouhelovy tvorby z doby normalizace v konfrontaci s rozzářenými obrazy, které jsou inspirovány pobyty v Indonésii, může přinést nový pohled na vývoj malířova díla. Kurátorem výstavy je Petr Mach.

V úterý 7. května od 18 hodin se koná v Galerii U Radnice vernisáž výstavy. Ta potrvá do 21. července.

Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Výstavu pořádá město Tábor ve spolupráci s Galerií Gema.