Výstava APBT + Run Master Sporty

Zveme Vás na akci pořádanou Pitbull teamem S&S

Conformation Show & Run Master

Datum konání akce: 18. 5. 2019 - 19. 5. 2019

Místo konání: ATC Knížecí Rybník - Tábor (CZ) - zadní část

Informace k ubytování a rezervace na https://knizecirybnik.cz/kontaktcz

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.

Všeobecné podmínky:

Akce se mohou zúčastnit všechna plemena typu bull a jejich kříženci.

Akce se mohou zúčastnit zvířata v dobrém zdravotním stavu, zvířatům s viditelnou nadváhou nebude umožněn start ve sportovních soutěžích.

Z výstavy jsou vyloučeni psi, kteří nesplňují podmínky stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Dále handler nesmí používat pomůcky způsobující psovi bolest, zakázány jsou i stahovací obojky, dále obojky ostnaté a elektrické. Psi s těmito „pomůckami“ nebudou puštěni do závodu a můžou být vyloučeni ze závodu, dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání..

Veterinární podmínky:

Očkování musí být v souladu s platnou legislativou - zejména platné očkování proti vzteklině. Psi musí být klinicky zdraví a nesmí vykazovat známky onemocnění a extrémního vyčerpání

Agresivní a nevhodné chování

Jakákoliv agrese bude trestaná diskvalifikací!

Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.

Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.

---- V den závodu ----

Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.

Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem !

Platná pravidla pro daný závod budou k dispozici vždy před startem každého závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.

Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem!

Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

----- Výstava -----

Rozhodčí: Radek Kryštof

Výstavní kategorie:

4 – 6 měsíců

6 - 9 měsíců

9 - 12 měsíců

12 - 18 měsíců

18 - 24 měsíců

2 - 3 roky

3 - 5 let

5 a více

Junior Handling

+ tituly Best Puppy, Best In Show, Best Opposite Sex, Best Condition?

Výstavní posuzování delegovaným rozhodčím bude v souladu s výstavním řádem Bohemia Royal Breeders Association a dle standardu A.D.B.A. pro plemeno American Pit Bull Terrier včetně věkových kategorií daných touto registrační autoritou pro pořádání mezinárodní výstavy daného plemene a to včetně psaných výstavních posudků již posouzených psů.

Pro posuzování exteriéru APBT je výstava otevřena pro registrované psy ADBA, BRBA a pro psy neregistrované. Registrační informace o původu zvířat budou součástí výstavního posudku psa.

----- Sporty -----

Sporty budou pro všechna bull plemena, podmínkou otevření vlastní kategorie je minimálně 6 zvířat jednoho plemene a pohlaví.

Disciplíny:

Weight Drag Pull - Úkolem psa je utáhnout v co nejrychlejším čase sáně s celkovou váhou 75% váhy psa na travnaté dráze dlouhé cca 50m. Pes musí mít postroj určený k tahu!

Weight Pull Sprint - Úkolem psa je utáhnout zapřaženou tříkolku v co nejrychlejším čase na dráze cca 100m. Pes musí mít postroj určený k tahu!

Treadmill - Úkolem psa je uběhnout co nejdelší vzdálenost dle připojeného tachometru v rámci 2 minut.

Trackmill - Úkolem psa psa je v limitu 3 minut uběhnout co nejvíce kol ve vymezeném prostoru.

Coursing - Úkolem psa je zdolat vymezenou oválnou dráhu v co nejkratším čase.

Vyhodnocení Run Master titulu

Titul “Run Master” získá pes či fena, který se zúčastnil všech běžeckých disciplín a v bodovém systému získal nejvíce bodů. Vítězem titulu, nemusí být pes umístěný, který se umístil na prvních 3 příčkách. (Bodovací systém bude dodán)

Ohodnocení:

1.-3. místo psi/feny, váhové kategorie, Titul Run Master

------ Přihlášení a platby ------

Přihlášky lze podávat pomocí online formuláře https://goo.gl/forms/5u9gKaLjD2jabdMe2

Platby se zvyšují s blížící se akcí, výhodné je nahlásit se a platit včas !

Nutná částka k zaplacení neodpovídá době zaslání přihlášky !

Bude Vám zaslán e-mail vašich odpovědí s číslem účtu - jako potvrzení.

Přihláška je platná po zaplacení startovného.

Na akci je storno 100%. Po platbě není možné žádat vrácení peněz

číslo účtu pro platbu startovného - 115-7709290297/0100 (KB)



