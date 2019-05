Víkendové pochody husitským krajem

Dálkový pochod a cykloputování

Na sobotu 13. dubna přichystal KČT Tábor 45. ročník dálkového pochodu a 39. ročník cykloputování Husitským krajem. Od zadní strany táborského autobusového nádraží se v době od 6 do 10 hodin vydají příznivci pěší turistiky na trasy 11, 17, 22, 34 a 50 kilometrů a cykloturisté na trasy 28, 47 a 68 kilometrů.

V neděli 14. dubna se pak můžete vydat na pěší trasy 10, 13, 20 a 30 kilometrů 22. ročníku turistického pochodu Běží liška k Táboru startujícího od 7 do 10 hodin z Husova náměstí v Sezimově Ústí I s cílem v Táboře v ZŠ na náměstí Mikuláše z Husi, odkud od 10.30 hodin do 13 hodin vychází i 4,5kilometrová trasa pro rodiče s malými dětmi zařazená do cyklu Toulavý kočárek, jejíž varianta je vhodná též pro zdravotně postižené.

Podrobné informace o všech pochodech a výletech KČT Tábor včetně popisu tras pochodů naleznete na webové adrese www.kct-tabor.cz.