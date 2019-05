Trojice místních obyvatel se rozhodla, že zachrání 200 let starý mlýn, který obýval malíř Vilém Štěpánek. Stavení přitom ještě nedávno hrozila demolice. Po rekonstrukci by tu mohlo vzniknout kulturní a informační centrum. Všichni ti, kteří chtějí přispět na záchranu mlýna, nebo by si jen rádi prohlédli originální malby, jsou zváni na nedělní vernisáž výstavy obrazů Viléma Štěpánka.