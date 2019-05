Ventolin na Střelnici

Tábor, Střelnice

Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, zakládajícího člena skupiny Kazety. Vznikl v roce 2007 jako boční odpočinkový projekt, velmi záhy se však dostal do povědomí na místní klubové scéně a během následujících let objel celé Čechy a Slovensko. Zahrál si na jednom podiu s hvězdami jako Modeselector, The Presets a na festivalech Sperm či Wilsonic. K živému hraní používá staré samplery Akai, analogové syntezátory a archaický drummachine Yamaha RX5. Nikoliv však počítač. Je milovníkem primitivního zvuku detroitského techna a italského a indického disca z 80. let. Přitahuje ho analogová rozladěnost, šum, rozkolísanost, a nedokonalost. V roce 2009 vydal EP Mžitky, o 3 roky později nastal čas na Totem. Rád tančí a těší ho, když publikum tančí s ním.

Víc se dočtete třeba tady: http://ventolin.cz/index.html

Před a po hraje Black Olympus.

Enter: 20:00

Start: 21:00

Vstup: 170 Kč předprodej, 200 Kč na místě

Vstupenky v předprodeji v AUX Café a FlipShopu. A elektronicky na na goout.cz!