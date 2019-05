Velikonoce v Zoo

Přijďte o Velikonocích do ZOO, čeká vás velikonoční program, například pletení pomlázek, malování a hledání vajíček nebo komentovaná krmení zvířat. Na letošní Velikonoce vychází i Den Země. Přijďte s námi přivítat jaro, těšíme se na vás :). Více na www.zootabor.eu.

Otevřeno je od 9 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé činí 110 korun, děti do tří let neplatí nic, do 15 let zaplatí 60 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti do 15 let vyjde na 280 korun.