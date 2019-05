MUZEUM FARA - VÝSTAVA - KVĚTEN - SRPEN 2019

Pátek 10. 5. - Tvořivost všeho druhu během jednoho století z let 1919 až 2019, vernisáž výstavy v Muzeu Fara od 18 hodin, vystoupí Plánský Strýctet.

Otevírací doba...

mimo sezónu od ledna do prosince od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

v sezóně od července do srpna od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin