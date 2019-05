Turnaj veteránů

TJ Sokol Chýnov, oddíl kuželek, pořádá od pondělí 15. dubna do úterý 30. dubna již 41. ročník Turnaje veteránů.

Hrací dny od pondělí do pátku od 16 do 21 hodin a o víkendu od 9 do 21 hodin v kuželně v Chýnově.

Disciplína 2x100 HS, startovné 150 korun. Jedná se o turnaj seniorek a seniorů 50+, kteří hrají ve dvojicích.

Přihlásit se můžet u Aleny Kovandová na tel. 605 971 076 nebo emailu a.kovandova@centrum.cz

Ředitelkou trunaje je Věra Návarová, hraje se o hodnotné ceny (1.-3. místo dvojice, 1.-3. místo nejlepší výkon muži/ženy).