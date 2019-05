Tři letušky v posteli

Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, že se nemůže nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem horšího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu postel. Tohle ani letecký mechanik neopraví. Milostné pletky napříč zeměkoulí vás pak mohou dostat do ráje, ale také do blázince. Komedii o tom, co všechno se může stát na křižovatkách letových tras uvádí Divadlo Radka Brzobohatého.

Hrají: Anna Kulovaná / Vladimíra Benoni , Kateřina Peřinová, Denisa Nesvačilová, Pavlína Mourková, Miroslav Hrabě, Milan Enčev, Petr Franěk.

Hru uvidíte ve Spektru v pondělí 18. března od 19 hodin. Vstupné činí 360 korun.