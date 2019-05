Trabantem napříč kontinenty v sále Spektrum

sál Spektrum Městské středisko kultury a sportu





Velká cesta domů!

Beseda spojená s promítáním fotografií o cestě žlutého cirkusu Dana Přibáně z Indie do Nepálu, přes krásný Kašmír do divokého Pákistánu, byrokratické Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a do uzbeckého Samarkandu. Přijďte si poslechnout, jak probíhalo dokončení cesty trabantem kolem světa! Vstupné je 170 Kč.

Vstupenky na www.smsticket.cz