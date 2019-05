Tadeáš Šíma: Na kole přes Afriku

Malšice, galerie městyse Malšice

Knihovna městyse Malšice všechny srdečně zve na cestovatelskou besedu s promítáním Tadeáš Šíma: Na kole přes Afriku.

Už od základní škole vyprávěl spolužákům, že jednou přejede Afriku na kole. Tento sen si splnil, šestadvacetiletý Tadeáš Šíma z Prachatic se vydal na expedici na svém kole a přejel celý tento kontinent od severu k jihu. Před dvěma lety tak vyjel na bicyklu z Prachatic s cílem došlapat do Kapského města v Jihoafrické republice. Jeho cesta však skončila předčasně už v Maroku, kde ho parta zlodějů připravila o dopravní prostředek. On se však nevzdal a vloni se rozhodl dobrodružnou výpravu dokončit. Navázal a z marockého města Tangier, kde neúspěšně přerušil první expedici, dorazil až do Kapského města. Během sedmi měsíců ujel necelých 13 tisíc kilometrů a projel na kole 15 států černého kontinentu.