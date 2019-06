19.06.2019, 18:00 - 20:00, náměstí T. G. Masaryka, Tábor

T-Mobile Olympijský běh zamíří letos poprvé do Tábora. Akce se uskuteční ve středu 19. června 2019, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců na 80 místech po celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit a zaběhnout si pěti kilometrovou trať Starým městem, se mohou registrovat do 12. června 2019 na www.olympijskybeh.cz. Akce se koná pod záštitou místostarosty města Mgr. Václava Klecandy.