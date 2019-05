Střelnice připravila pro děti Rejdiště

Jen si to představte...listopad, sobota, venku nic moc, děti jsou střelený, co s nimi? Vezměte je do REJDIŠTĚ! Největší hrací plocha ve střední Evropě (dobře, tak v Táboře), dynamické disciplíny (capoeira, gymnastika, akrobacie, žonglování, pantomima), překážková dráha pro mimina, rodičovský koutek (špunty do uší a dětem vstup zakázán), divadelní představení Věci a koncert kapely EKOPELA. To vše 3.11.2018 od 13:00 - 19:00 n a Střelnici v Táboře.

Heslo: blbnutí, řádění a rejdění přikázáno!