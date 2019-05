Spisovatelé do knihoven : Anna Bolavá

Knihovna pro dospělé 3. patro ve čtvrtek 6. června od 18.30 hodin.

Městská knihovna Tábor uvádí druhý ročník společného projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven s názvem Spisovatelé do knihoven.

10 autorských čtení. 10 autorů. 10 knihoven. 10 měsíců.

10 současných českých prozaiků a básníků v naší knihovně.

Autorský večer s debatou každý měsíc od září 2018 do června 2019.

Seznamte se osobně s autory a autorkami kriticky ceněných knih.

Druhý ročník projektu Spisovatelé do knihoven uzavírá česká spisovatelka a básnířka, držitelka ceny Magnesia Litera Anna Bolavá (vl. jménem Bohumila Adamová). Je absolventkou Gymnázia Vodňany. Následně vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté byla zaměstnána v Ústavu pro jazyk český a nyní vykonává funkci stomické poradkyně. Ve volném čase chytá ryby, pěstuje červenou řepu a fotografuje.

Autorka, která se širší veřejnosti představila oceňovanou prozaickou prvotinou Do tmy (Magnesia Litera 2016), na svou první knihu nepřímo navazuje neméně zdařilým románem Ke dnu, se kterým dorazí do Tábora.

O čem kniha je?

Příběh se začne odvíjet od domnělé vraždy učitelky. Její tělo čtyři měsíce po smrti najde v bažinách za městem podivínský stařík. Ale kdo nebožce učesal vlasy a vložil jí do ruky kámen? A proč? Osudy hrdinů se důmyslně prolínají a dosahují až konstrukční důslednosti severských detektivkářů.