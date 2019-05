Sobotníci - Počátek okupace v Táboře

18.05.2019, 14:00, sraz 14:00 před nádražím ČD

Vstupné: zdarma

Pravidelné historicko - vlastivědné exkurze, také s programem pro děti.

V květnu vyrazíme se Sobotníky do období mnichovské krize, druhé republiky a počátku okupace českých zemí. Připomeneme si důležité události let 1938 a 1939 a jak se promítly do života v Táboře. Program pro dospělé připravují Jitka a Lenka Vandrovcovy. Program pro děti povede Kateřina Nimrichtrová.