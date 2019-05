Slapecký triatlon o putovní Kovářku

Šestý ročník Slapeckého triatlonu o putovní Kovářku se koná v sobotu od 13 hodin. Zdatnost závodníků prověří plavání, jízda na kole a běh. Děti do 10 let si zasoutěží na hřišti SDH v Moravči, kde prozkoumají vystavenou hasičskou techniku. Účastníci se registrují v Moravči (Slapsko) na hřišti, start závodu je u Nového rybníka u Vyšetic. Dospělí za startovné zaplatí 100 korun, děti a mládež do 20 let 30 korun. Vítěz obdrží putovní Kovářku.