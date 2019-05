V úterý 4. června od 19 hodin v malém sále Divadla Oskara Nedbala.

Jan Adamus - hoboj, anglický roh

Markéta Vokáčová - housle

Martin Levický - klavír

V podání tria známého z mnoha českých a evropských pódií zaznějí vedle děl Francouzů C. Debussyho, M. Ravela a C. Saint-Saënse také skladby Itala G. Cambiniho a Čecha A. Rejchy, který žil 28 let ve městě nad Seinou.

Vstupné je 140 a 110 korun.