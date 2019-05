Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi

Náměstí Republiky u sochy Husa

V 21 hodin bude zahájen program již 32. ročníku Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi, od 21.30 hodin začíná prezence dětských závodníků, kteří se na start postaví ve 22 hodin v kategorii do 10 let, od 11 do 14 let budou děti vybíhat o 15 minut později.

Ve 22 hodin počne prezence dospělých a družstev, ty budou startovat U Zavadilky přesně o půlnoci.

Startovné pro děti a seniory činí 50 Kč, dospělí zaplatí 100 Kč.

Délky tratí 2018 metrů pro dospělé, děti do 10 let 450 metrů, děti od 11 do 14 let 900 metrů.