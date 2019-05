S Cechem prase žerem

Tábor - Tržní náměstí

Vstupné: zdarma

Cech táborských obchodníků s vínem, chce ve vás vybudit jen ty nejnižší vepřové pudy a to v únoru a na čerstvém vzduchu.

V sobotu 16. února od 11 do 19 hodin, to abyste mohli přijít rovnou na vepřový oběd, najdete na Tržním náměstí několik velmi vstřícných stánků. Ten hlavní obsadí kuchaři Thiru, a naservírují vám to, co si pod pojmem zabijačka představujeme, samá poezie: jelítka, jitrničky, tlačenky všech barev, ovar i stejnojmenná polévka a jiné další... A k tomu: 6 táborských vinoték vás bude pokoušet, abyste si třeba k zabijačkovému guláši zkusili italské, rakouské, české, rumunské, moravské či naturální víno, i cechovní svařák bude k dostání. K tomu muzika a komentovaná velmi neodborná párování vín a vepřových jedů z úst těch nejlepších táborských sommeliérů. Tak sebe i nás podpořte, chystáme i další neobyčejné atrakce, ale bez návštěvníků to nepůjde.

Zve vás Cech táborských obchodníků s vínem: Thir, Vinotéka Tábor, Vinotéka a galerie U černého kocoura a zeleného stromu, Accademia Delbuongusto Tábor, Rumunsko V Láhvi a Coffee & Tee.