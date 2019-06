Radimovický koňák 35. ročník

TJ Sokol Radimovice u Želče, z.s. a Obec Radimovice u Želče



pořádají

XXXV. ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU RADIMOVICKÝ KOŇÁK



Pořadatel: TJ Sokol Radimovice u Želče z.s. a Obec Radimovice u Želče

Termín: 20. června 2019 od 17.00 hodin /čtvrtek/

Prezence: od 16.00 hodin

Předpis: závodí se podle pravidel atletiky a podle ustanovení tohoto rozpisu

Věkové kategorie:

Předškolní děti 3 - 4 roky a 5 - 6 let 100 m

Žáci 1. - 2. tříd a 3. - 4. tříd 600 m

Žákyně 1. - 2. tříd a 3. - 4. tříd 600 m

Žáci 5. - 6. tříd a žákyně 5. - 6. tříd 1 200 m

Žáci 7. - 8. tříd a žákyně 7. - 8. tříd 1 200 m

Dorostenci /nar. 2004 -2001/ 3 000 m

Dorostenky /nar. 2004 -2001/ 3 000 m

Muži A /do 40 let/ 6 000 m

Muži B /do 50 let/ 6 000 m

Muži C /do 60 let/ 6 000 m

Ženy A /do 35 let/ 3 000 m

Ženy B /nad 35 let/ 3 000 m

Ženy C /nad 50 let/ 3 000 m

Muži /nad 60 let/ 6 000 m

Nejstarší účastník 3 000 m

Změna délky tratí!

Podmínky startu:

Závodníci startují na vlastní náklady (příp. vysílající složky) a na vlastní nebezpečí.

Startovní čísla při prezenci, vyhlášení výsledků, předání medailí, diplomů a cen ihned po závodě.

Startovné: 20 Kč (kategorie dorostenci a výše)