Premiéra dokumentu Důkaz o Sídlišti: Sojčák [SOLD OUT]

Kdy se začalo Sídliště nad Lužnicí stavět? Jak to mohlo vypadat, když domy, ve kterých žijeme několik desítek let, teprve čekaly na to, aby byly složeny jako stavebnice z přivezených panelů? A jak se na sídlišti žije dnes?

Dokument pojednává o rozvoji sídliště, vypráví o rozdílech žití na Sojčáku dříve a dnes. Klade důraz na sochy, architekturu a mapuje kulturní a subkulturni dění. Ukáže zapomenutý podchod pod trafikou nebo původní strojovnu výtahu. Dokument doprovází fotografie z dob, kdy na místech dnešní zástavby byly jen louky, pole a statky. Hudební doprovod vytvořili táborští autoři.

Open doors/19:00

Promítání dokumentu/20:00