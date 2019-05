Světový den Downova syndromu připadá na čtvrtek 21. března.

Připojte se i vy, ráno si oblečte kažnou ponožku jinou a podpořte tak lidi nejen s Downovým syndromem. Letos je Světový den Downova syndromu věnován všem lidem, kteří jsou jiní - Leave no one behind je motto tohoto dne pro letošní rok.