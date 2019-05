Po kopcích Nadějkovska

Popis trasy:

Z Tábora vyjedeme motorovým vlakem směr Ražice a vystoupíme ve městě

Milevsko. Kola přepravujeme jako spoluzavazadla s vlastní nakládkou a vykládkou.

Milevsko má velmi starou historii. Od nádraží v Milevsku využijeme cyklotrasu č.

1156, která nás zavede do centra města. Před vjezdem na náměstí nalezneme

cyklotrasu č. 1059, po které vyjedeme z Milevska směrem na Střezimíř. Trasa je

z počátku společná s cyklotrasu č. 1156, ale jakmile se dostaneme na křižovatku

s hlavní silnicí, musíme odbočit doprava a po mostě vedoucím přes potok vyjedeme

z města. Věže baziliky vidíme po levé ruce. Silnice stoupá až do obce Týnice.

V místě, kde stoupání končí, se otevře krásný rozhled do kraje, který zůstal za námi.

Nadmořská výška je v tomto bodě kolem 600 m. Pokračujeme přes obec Přeštěnice

a sjíždíme k místu Dolejší mlýn u rybníka Dolejší, kde musíme na T křižovatce

odbočit vpravo směrem na Nadějkov a asi po 100 m odbočíme doleva. Zde nás již

povede značení cyklotrasy č. 1059. Tato trasa před Nadějkovem odbočuje doleva a

v prudkém stoupání prochází obcí Hronova Vesec. Za obcí nelze pominout výhled na

kopce Nadějkovska po pravé straně. Můžeme také pokračovat po silnici, aniž

bychom odbočili po značené cyklotrase. Ta nás také zavede do Nadějkova

s menším převýšením. V Nadějkově se znovu na cyklotrasu č. 1059 napojíme. V obci

se rozkládá barokní zámek z roku 1781, který vznikl přestavbou původní tvrze, z níž

se dochoval zbytek bašty u zámku. První zmínka o tvrzi pochází již z roku 1373.

Z Nadějkova pokračujeme po stejné cyklotrase do obce Starcova Lhota. Na

následující křižovatce odbočíme doprava na cyklotrasu č. 0074. Ta nás zavede do

Chlumu a Jistebnice, kterou projedeme a za obcí odbočíme doleva na štěrkovou

cestu. Po vyústění této cesty na asfaltovou silnici, stále po cyklotrase č. 0074,

projíždíme přírodním parkem Jistebnická vrchovina až do Kostelce. Zde tato

cyklotrasa končí. Po levé straně na vrcholu kopce stojí původní románský kostel

s hranolovou věží z poloviny 13. století. Od kostela se nabízí velmi široký rozhled na

celou oblast severně a východně od Tábora.

Po opuštění cyklotrasy č. 0074 a po projetí křižovatky pod Kostelcem pokračujeme

po cyklotrase č. 11 na Radkov. Cyklotrasa č. 11 odbočuje doprava na štěrkovou

cestu. Projedeme obcí Radkov a pokračujeme na Radimovice u Tábora. Můžeme

využít i asfaltovou silnici, po které mineme tuto značenou odbočku a pokračujeme až

na rozcestí, kde musíme odbočit doprava na Lapáčkův mlýn a Liderovice. Při využití

této cesty se setkáme také se značením cyklotrasy č. 11. Na příští křižovatce

odbočíme doleva a přijedeme do obce Radimovice u Tábora. Odtud již vede

cyklotrasa do Nasavrk a do městské části Tábor-Náchod. Do centra města sjedeme

po silnici od Prahy.