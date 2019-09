Piknik na promenádě

Přijďte si popovídat se svými sousedy na sousedské slavnosti pod názvem "Zažít město jinak" v parku Promenáda, které jsou v Soběslavi pořádány spolkem Soběslávka.

Datum konání: 8. 9. 2019 začátek od 14:00

Místo konání: park Promenáda, park u Černovického potoka, Soběslav

Vzpomínáte na štrúdly a dýňový koláč loni na Promenádě? Září patří v mnohých městech Česka sousedským slavnostem. Jejich cílem je zažít město jinak. Nečekat na program připravený agenturou a profesionály, ale zapojit vlastní síly a um. V loňském roce jsme se sešli v tomto duchu na Promenádě při prvním ročníku. Káva, čaj, divadlo, zkrátka dobře strávený společný čas na barevných dekách při pikniku. Proč si to nezopakovat i letos? Pestrý program bude připraven pro vaše chuťové pohárky, ale nebude to jen o jídle a pití. Prosíme, můžete-li, pohárky nebo oblíbené hrnečky si přineste vlastní, ať neprodukujeme zbytečný odpad. Máme přislíbené divadlo, žongléry, slackline, tanec a snad i bubeníky. To všechno si budete moci vyzkoušet a co víc, můžete se sami zapojit s vlastním uměleckým číslem. Hrajete rádi deskovky? Pak je to skvělá šance ukázat, jak vám to jde, nebo vyzkoušet něco nového. Pečete, zavařujete a chcete se pochlubit skvělou domácí marmeládou a vyměnit nějaký ten recept? Pak je Promenáda to pravé místo pro vás. Máte doma knížky, které už nechcete a myslíte, že by mohly udělat radost druhým? Přineste je, uděláme bazárek. A protože knihy chtějí být čteny, můžete vzít i vaši oblíbenou knížku a podělit se o čtení z ní s ostatními.

Upozornění: v případě deště se piknik nekoná.