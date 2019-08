Pietní akt u příležitosti 71. výročí úmrtí druhého prezidenta Československé republiky, Dr. Edvarda Beneše.

Pietní akt se koná v úterý 3. září od 11 hodin u hrobky manželů Benešových.

Účastníci a návštěvníci aktu by se měli dostavit nejpozději 10 min. před jeho zahájením, a to ke vstupu do parku.