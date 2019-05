Soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích Open Planá nad Lužnicí

Dvoudenní soutěž se tentokrát koná v plánské sokolovně vždy od 9 do 17 hodin. Vstupné: děti do šesti let zdarma, děti do 12 let 50 korun/den, ostatní 100 korun/den. Pořádá Atak Club.