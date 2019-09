S radostí zveme všechny na 2. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů

O POHÁR STAROSTY OBCE ÚSTRAŠICE

Kategorie:

Přípravka- bez rozlišení pohlaví – rok narození od 1. 9. 2013, 2014, 2015, 2016, v soutěžním družstvu smějí být maximálně 3 soutěžící narozeni od 1.1. 2013 do 31.8.2013.



Mladší žáci- 6-11 let, bez rozlišení pohlaví - rok narození od 1. 9. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a děti narozené do 31.8.2013.

Starší žáci- 11-15 let, bez rozlišení pohlaví – rok narození od 1. 9. 2004, 2005, 2006, 2007 a děti narozené do 31.8.2008, úprava pro ročník 2004 jen pokud jsou žáky ZŠ.

Program:

8:30 - 9:00 hod. prezence

9:15 hod. nástup, porada vedoucích a rozhodčích

9: 30 zahájení soutěže

SKVĚLÉ OBČERSTVENÍ, ZÁBAVA A PŘEKVAPENÍ NEBUDE CHYBĚT