Muzeum a galerie Fara v Plané nad Lužnicí vystavuje unikátní sbírku krojů, z Čech, Moravy i Slovenska, s nápadem na výstavu přišel starosta Jiří Šimánek, nebylo však jednoduché všechny exempláře získat, vznikla také ke 100. výročí založení republiky.

Navštívit ji můžete denně kromě pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin.