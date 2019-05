Muzeum a galerie Fara Planá nad Lužnicí

Nově otevřené výstavní prostory v nádherné budově Farního úřadu v Plané nad Lužnicí oživují místní kulturní dění. Malé plánské muzeum na Táborsku bylo slavnostně otevřeno 27. září 2013. Konají se zde krátkodobé výstavy, vystoupení, besedy i přednášky. Součástí je přednáškový sál, informační centrum i farská zahrada.

Před otevřením galerie věnovali a zapůjčili řadu předmětů sami obyvatelé. Nejcennějším exponátem v galerii je mohutná bible z roku 1771, která patří do majetku farní knihovny.

Otevírací doba...

mimo sezónu od ledna do prosince od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

v sezóně od července do srpna od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin