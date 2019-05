Motorkářské požehnání

Druhý ročník motorkářského požehnání pořádají motorkáři z Chýnova - Moto Bizoni Czech jsou kamarádi, pro které je jízda v jedné stopě životní láska.



Motorky a jejich milovníci se sjedou na Gabrielově náměstí a před kostelem Nejsvětější trojice ve 12 hodin. Na programu je požehnání v kostele, žehnání každému stroji a šedesátikilometrová vyjížďka do pivovaru Bernard v Humpolci, kde dostanou prvních 100 nealkoholických piv zdarma a kdo vydrží až do večera, může navštívit after party v bizonské domovské klubovně v Dobronicích u Chýnova.

Každý stroj obdrží navíc samolepku na památku.