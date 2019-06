Pátek 21. 6. - Monolog pro dva hlasy - Galerie Fara – vernisáž Anny Schumacher a Jiřího Kubelky – malba, sklo, grafika od 18 hodin. Se svým programem se představí pěvecký sbor Harmonie.

Vernisáž začíná v 18 hodin. Výstava bude přístupná do 25. srpna.

Úterý až pátek od 10 do 12, od 13 do 17 hodin. O víkendu od 14 do 17 hodin.