Milan Halousek: Apollo 11 – první kroky pozemšťanů po Měsíci

Datum: 19. 6. 2019 18:00

Místo konání: Knihovna pro dospělé, přízemí

Město Tábor - Odbor kultury a cestovního ruchu a Zdravé město ve spolupráci s knihovnou pořádá dvacátou šestou besedu z cyklu VESMÍRNÝ TÁBOR 2019. V knihovně přivítáme našeho starého známého Milana Halouska - vedoucího Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře. Dostavte se v hojném počtu na táborskou hvězdárnu, která je po Štefánikově (1922) a českobudějovické hvězdárně (1937) třetí nejstarší institucí tohoto druhu v českých zemích. Otevřena byla již roku 1937.

S Milanem Halouskem již beseda o Apollu byla. Tehdy se mluvilo o přistání prvních lidí na Měsíci 20. července 1969, kterým tak vyvrcholil nejambicióznější projekt USA minulého století. Nebo pořad První lidé u Měsíce (Apollo 8), kde se mluvilo o událostech, které předcházely prvním kroků Neila Armstronga po Měsíci. Nyní si máme možnost vyslechnout, čím se vlastně austronauti z oběžné dráhy na Měsíc dopravili.

Jedná se lunární modul „Eagle“.

Milan Halousek je pracovníkem České kosmické kanceláře, kde vede Centrum studentských aktivit a organizuje vzdělávací a popularizační programy a účast českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech zaměřených na moderní vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii.



Je předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu, členem Astronomické společnosti Pardubice a předsedou vzdělávacího spolku Kosmos-news. Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1981. Od roku 2001 je organizátorem v současnosti největší středoevropské konference o kosmonautice KOSMOS-NEWS PARTY, určené především amatérským zájemcům o pilotovanou kosmonautiku a moderní trendy dobývání vesmíru. Je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí. V roce 2011 byl jedním z organizátorů projektu „Do kosmu s Krtkem“, při kterém americký astronaut Andrew Feustel vzal s sebou do vesmíru figurku Krtečka a potom jí dovezl do České republiky.