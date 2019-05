Mikuláš chodí po Zoo Tábor

Zoologická zahrada Tábor si připravila program pro děti i na první prosincovou sobotu.

Návštěvníci, kteří dorazí na Mikuláše v sobotu 1. prosince do Zoo Tábor, čeká příjemné překvapení. Děti za básničku obdrží sladkou nadílku, navíc v 11 a ve 14 hodin ošetřovatelé okomentují krmení.

Stále platí také akce Za ozdobu do zoo zdarma. Každé dítě, které donese od 24. listopadu do 31. prosince ručně vyrobenou ozdobu na stromeček z přírodních materiálů bude mít vstup do zoologické zahrady zdarma.