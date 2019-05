Mig 21 Hurá! tour v Plané nad Lužnicí

Kapela MIG 21 pokračuje v koncertním turné HURÁ! Jarní část začíná 29. března v Plané nad Lužnicí v Sokolovně.

19:30 otevření sálu

21:00 start

390,- Kč vstupné na místě, v předprodeji 330,- Kč.

První část turné kapela odehrála ve třinácti českých a moravských městech, včetně Prahy, Brna a Ostravy, podzimní šňůru zakončí 1. prosince koncertem v plzeňském klubu DEPO.

Titul nové tour dala singlová novinka kapely s názvem Hurá!

„Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného, překvapivého štěstí,“ říkají členové kapely MIG 21 k volbě letošní vlajkové lodi celého turné. V září rovněž vznikl videoklip k písničce Hurá!, která má již podobu rozhlasového singlu. Režie se ujal David Ondříček.

„Byl jsem moc rád, že mě MIG 21 oslovil. Jejich hudba je hravá a inspirativní. Nedávno jsem viděl jejich live a neskutečně jim to šlape,“ říká režisér David Ondříček. „S Jirkou Macháčkem se známe od filmu Samotáři a spolupráce s ním je pro mne radost. Písnička Hurá v sobě mísí humor a emoce, a to je to, co miluju. Když jsem si ji pouštěl, tak jsem ji bral jako poctu někomu, koho jsme měli rádi a kdo tady s námi už není. Z toho jsem vycházel u scénáře. Realizace byla dobrodružná, velice punková a po domácku. Dost nás to bavilo. Prostě Hurá natáčení. Za kamerou stál Richard Řeřicha, s kterým jsem natočil tři filmy a množství klipů a reklam,“ dodává David Ondříček.

Letošní tour nese název nové písničky HURÁ!, proč jste vybrali právě tuhle skladbu?

Těžko říct. Asi proto, že se nám líbí.

Co je to vlastně to HURÁ?

Kdo byl na vojně, ten dobře ví, že je to vojenskými řády nařízený pokřik, se kterým se jednotka vrhá do útoku na nepřítele, tedy jakási demonstrace kuráže. Ale my to vnímáme trochu jinak.

Jak?

Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného, překvapivého štěstí.

Co vás tedy v poslední době přimělo zvolat: HURÁ!

Těch věcí je každý den celá hromada, třeba jen trefa špuntu do odpadkového koše, úspěšný pokus o vypnutí alarmu ve zkušebně, povedené polknutí pilulky proti strachu před koncertem, zdařile zavázaná tkanička, či ukončení těhotenství porodem dítěte nebo jen takové to úspěšné ranní probuzení.

V textu písničky se zpívá o nalezené fotce. Kde si schováváte staré fotografie vy?

Žijeme většinou v domnění, že je máme schovány tam, kam jsme si je schovali, ale to největší překvapení přichází, když je nečekaně nacházíme úplně jinde, třeba ve sbírkách japonského porcelánu, mezi koňskými postroji, či v kormidelnách ne moc často používaných jachet, však to sami znáte.

Kdy naposledy jste se jimi probírali?

K tomu dochází pouze při pravidelných úklidech výše jmenovaných prostor. Neboť, ruku na srdce, kdo z nás by měl čas na prohrabávání se vlastní již zpackanou minulostí.

Nad kterou ze starších fotek kapely jste se opravdu zasmáli?

Například nad celou sérií fotek z roku 2004, které fotil náš kamarád Standa Merhout k desce POP POP POP. Pokusili jsme se na nich stylizovat do podoby králů světového popu a pobavit tím především naše fanoušky. Tento záměr nám tehdy sice nevyšel, ale ty fotografie jsou pro nás dodnes zdrojem dobré zábavy.

Míváte vždycky většinou vyprodáno. Budou vaši posluchači po každém koncertě volat nadšeně: HURÁ!?

Pokud tentokrát nějací přijdou, budeme to volat především my.