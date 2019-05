Malování s láskou

Spektrum od 12. ledna do 1. března od 8 do 12 hodin od 13 do 16 hodin

Na slavnostní vernisáži 12. ledna v 16 hodin vás členové a hosté Volného sdružení umělců Čech, Moravy a Slovenska seznámí se svými díly s různorodou tématikou.

O hudební doprovod se postará akustické duo Lenka Stejskalová a Marek Havelka.

Výstava je přístupná do 1. března. Vstupné je nevybírá. Výstava je přístupná v otevírací době informačního centra a v době konání kulturních akcí včetně promítání.