Lucie Tatarová Hmyz a brouci, Petr Cempírek Zahrady

Červencová výstava v Galerii Bernarda Bolzana

Vernisáž v Galerii Bernarda Bolzana v Těchobuzi se koná sobotu 6. července od 15 hodin, výstava potrvá do středy 31. července.

Lucie Tatarová nabízí autorský pohled na hmyzí krásu, snaží se ji divákům přiblížit a dostat je na stranu hmyzích příznivců a ochránců. Brouci jsou pro ni fascinujícími živoucími ornamenty. Serigrafie jednotlivých brouků jsou jejich portréty. Brouci jsou častým zdrojem inspirace pro její designérskou textilní tvorbu. Lucie Tatarová je absolventkou ateliéru Alternativních technik UMPRUM v Praze. Do Těchobuzi ji přivedlo dlouholeté přátelství s jednou z jejích

nových obyvatelek. Téměř symbolicky se seznámily během projektu zabývajícího se ochranou ohrožených živočichů.

Petr Cempírek maluje, co má rád, a nejsou to tolik žádané blbinky. Je z toho poznat, oč malíři běží, takže kurátoři na tahle díla nemůžou napínat špatně stažené kůže z filozofů a museli by přijít taky s něčím vlastním mimo oběh. Nedá se to natírat kaší z cizích slov, aby tomu nikdo nerozuměl, a po řeči přitom zůstal dojem jakéhosi hluboce zasvěceného, ale pro nezasvěcenost publika nevyřčeného čehosi. Charakter Obrazů Petra Cempírka připomíná vlídnost Bolzanovy tváře i jasnou logiku jeho názorů.