Loutka - Dvorní divadlo

Sci-fi komedie pod širým nebem v podání herců z Národního divadla Brno.



Markovi, doposud zoufale neúspěšnému ve vztazích se ženami, se splní sen – za vítězství v televizní soutěži získá prototyp umělé bytosti, krásnou a inteligentní robotickou ženu Stellu. Pere, vaří, uklízí, rozveseluje, a přitom je chytrá přesně tak akorát. Jednoho dne však má i loutka soužití s mužem plné zuby. Vtipné dialogy, ve kterých se poznáte.

Hrají: Michaela Baladová Danielová, Zdeněk Černín, autor: Miro Gavran, režie: Zdeněk Černín.

Jezírko v parku za KD od 18:30 hodin, v případě nepříznivého počasí sál KD, vstupné: 250 Kč, předprodej v kanceláři KD nebo on-line od 2.5.2019.

Proč vyrazit na Loutku?

Hra populárního dramatika Miro Gavrana měla premiéru před pár lety v New Yorku, a přestože jiné Gavranovy hry jsou u nás velmi oblíbené (např. Vše o ženách), po Loutce sáhlo zatím pouze Dvorní divadlo. A byla to šťastná volba: co vypadá po celou dobu jako zábavná a místy lechtivá komedie, zanechává v divácích nejen doznívající smích, ale také otázku: nemohl/nemohla bych ve svém manželství udělat něco lépe? Na co jsme pak zvlášť pyšní, jsou výkony hlavních protagonistů: Michaely Danielové Baladové (krásné a talentované) a Zdeňka Černína. Takže, milí Táborští, než vyrazíte na Loutku, dejte chladit oblíbený nápoj a připravte svíčky. Bude to hezký večer, těšíme se na Vás.