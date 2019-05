Listování za účasti autora Michala Kašpárka - Hry bez hranic

Veselí nad Lužnicí, víceúčelový sál kulturního domu

Publicista a komentátor Michal Kašpárek se ve své ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y.

Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný život vývojem návykových her a těžbou osobních dat možná není dvakrát morální, ale když to nebude dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Jakmile se vynalézavému pragmatikovi naskytne během vrcholící uprchlické krize historická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že už nikdy nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci. Před čtenáři se otevře nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo efektivní záchrannou misi?

Vstupné je 100 Kč.