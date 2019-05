Listování - Můj příběh: 9,58 – Usain Bolt



Listování střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi – nejrychlejším člověku na světě. Listování společně s Usainem zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší než 9.58. Můžete se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční!

Účinkují: Alan Novotný a Lukáš Hejlík. V překladu Aleny Amchové vydalo nakladatelství 65. pole.

Víceúčelový sál KD od 18.30 hodin, vstupné: 100 Kč.

Odkaz na web: www.listovani.cz