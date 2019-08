Léto s Blaníkem

31.08.2019, 14:00 - 22:00, Odpočinková zóna KOMORA Tábor

Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

V našem letním programu si vybere každý z vás!



Pokaždé se můžete těšit na několik hvězdných interpretů, kteří vám zazpívají a zahrají své největší hity. A koho během léta uvidíte na našem blanickém pódiu?

Tomáše Kluse, Slzu, Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře, Žlutého psa, Petra Kotvalda, Standu Hložka, Petru Janů, Jitku Zelenkovou, Jakuba Smolíka, a řadu dalších. Sledujte pozorně naše vysílání, ať víte, kdo konkrétně dorazí právě k vám.



Jeden z vás si navíc jejich koncert užije ještě více z blízka… :D. Staňte se naším V.I.P. posluchačem, který si užije osobní setkání se svým oblíbeným interpretem. Fotky, video i malé občerstvení – o to vše se samozřejmě postaráme.



Na místě bude i STUDIO RÁDIA BLANÍK! Vyzkoušejte si práci blanického moderátora nebo reportéra. Těšíme se na nové talenty! A společně s vámi připravíme ty největší dobré zprávy z vašeho města i kraje! Přijďte nám říct, co vám u vás doma udělalo největší radost. Nahrajeme to v našem studiu a pošleme to do světa!



Chybět pak nebude ani skvělé jídlo a pití!

Grilovaná šunka od kosti Le&Co a k tomu na čepu 11 % Max!

Prvních 100 porcí šunky a prvních 100 piv bude grátis!!

Pro každého z vás máme navíc krásné dárky –

tím hlavním je CD „20 LET HEZKY ČESKY“, kde najdete 20 nejoblíbenějších českých písniček za 20 let našeho vysílání. CD je neprodejné a získat je můžete EXKLUZIVNĚ NA NAŠICH LETNÍCH AKCÍCH!



Děti i dospěláky pak určitě potěší nové blanické balonky, šňůry na krk nebo originální

sluníčková mávátka.



Bude toho ale samozřejmě víc – soutěže o ceny, stánky s občerstvením, blanické suvenýry, atd…



VSTUPNÉ SE NEPLATÍ!