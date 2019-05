Zcestovalý česko-francouzský gypsy-swingový jazzo-chanson zavítá v rámci dubnové české tour též do Tábora, a to speciálně v té nejplnější, pětičlenné sestavě. Přijďte se poveselit, zaposlouchat, dojmout i zajuchat. Kapacita je omezená, čili řekněte všem přátelům včas, ať se vejdou!

(nebojte, je to v neděli, ale pondělí potom je velikonoční)

Kavárna Jednota od 20 hodin.