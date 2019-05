Kryštof JenomPísničkyTour 2018

V velkém sále v úterý 27. listopadu Divadla Oskara Nedbala v 19 hodin začíná beznadějně vyprodaný koncert kapely Kryštof. Deset let od jejich akustiktour k bestofce Poločas uteklo jako voda a kapela se těší na návrat zpátky do intimního prostředí, zpátky do divadel. Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat. Po velkolepých koncertech v halách, na festivalech a na Strahově se vrací zpět na holé pódium, tam, kde k písničkám potřebují “jen“ španělku a sami sebe.