Spisovatel, novinář píšící více jak dvacet let o videohrách a editor rubriky počítačových her v britském Guardianu, napsal knihu o autismu, Minecraftu a rodičovství. Silný příběh otce a jeho autistického syna, kteří společně kostku po kostce dávají dohromady rozpadlou rodinu. Vydalo nakladatelství Plus ze skupiny Albatros Media. Vstupné 80 korun.