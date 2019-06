Kino na kolečkách - Ženy v běhu

Česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.



KINO NA KOLEČKÁCH – projekce letního kina pod širým nebem.

ŽENY V BĚHU – Česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann. 2019, režie: Martin Horský, stopáž: 93 minut.

Park u KD, začátek projekce po setmění cca od 21:55 hodin, vstupné: 100 Kč, předprodej v kanceláři KD od 10.6.2019.