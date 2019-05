Jump aréna Tábor

Ahoj kamarádi, sportovní nadšenci, udělali jsme pro Vás souhrn DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ před otevřením 1. trampolínového parku v Táboře - Jump arény Tábor.

Otevíráme v ÚTERÝ 28.5. 2019, od 15:00 hodin.

BEZ REZERVACE, aby to bylo co nejsnažší, 1. návštěvníky tedy začneme pouštět ve 14:45. Na systém rezervací najedeme od 31.5. 2019, tu si uděláš pohodlně přímo zde na webu.

PŘED VSTUPEM DOVNITŘ:

Recepce je rozdělena na vchod a východ.

Přijďte 15 minut před zahájením Vaší hodiny. Začíná se vždy v celou hodinu.

Vstup na trampolíny je od 5 let a 110 cm výšky.

Pro mladší a menší děti vstup pouze s rodiči a to každý všední den od 13:00 do 14:00 hod. (Počínaje středou 29.5. 2019).

Skákat můžete z bezpečnostních a hygienických důvodů pouze v protiskluzových ponožkách. Můžete si je u nás zakoupit na recepci, nebo přinést vlastní. Rodiče, kteří nejdou skákat, tak neplatí vstup. Skáče se pouze ve sportovním oblečení.

Součástí arény je také posezení pro rodiče, bar, WC a uzamykatelné skříňky (neručíme za ztráty).

Pro platby na recepci přijímáme hotovost a platební karty, na baru lze platit také stravenkami.

Před 1. návštěvou si přečtěte bezpečnostní pravidla skákání, prosím: https://bit.ly/2VRqk0j

Soběslavská 3070,

390 05 Tábor

+420 736 213 601

info@jumparenatabor.cz

Po-Čt: 13:00 - 20:00

Pá: 13:00 - 21:00

So: 10:00 - 21:00

Ne: 10:00 - 20:00

V dopoledních hodinách možná rezervace pro velké skupiny, školy, atd.





REE JUMP v Jump Arena Tábor

U nás můžete cvičit s trenérem i sami, organizovaně i libovolně. Je to jen a jen na tobě, jakou cestu si zvolíš.

Kouče už znáte, ti se na Vás pilně připravují každý den.

Každý týden budeme navíc pořádat pravidelní PARKOUR tréninky pro začátečníky i pokročilé, zůstaňte naladěni! Otevíráme už 28/5/2019 v 15:00 hodin! — (– cítí se natěšeně) s uživateli Mára Machula, Alex Traceur Endl, Jarda Volalík, Lada Pešková, Monika Průšová a Vojtěch Daňhel v místěJump Arena Tábor