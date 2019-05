Město: Tábor

Místo: Zoo Tábor

Kdy: od 12. ledna do 31. března víkendy od 9 do 16 hodin



Zoo Tábor testuje znalosti návštěvníků o zvířatech.



Otestovat znalosti svých návštěvníků se rozhodla i táborská zoologická zahrada, kde se zájemci mohou pustit do soutěže „Jsi zvířecí znalec“.



Za odevzdané vyplněné soutěžní archy mohou vylosovaní šťastlivci získat volné vstupy do zoo nebo upomínkové předměty.



Soutěž potrvá až do konce března. Otevřeno je každý víkend od 9 do 16 hodin.