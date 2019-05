Užijte si jarní prázdniny v ZOO Tábor se skvělým programem v období 11. – 15. března od 9 do 16 hodin.

Během jarních prázdnin bude navíc mimořádně otevřeno i ve všední dny!

Komentovaná krmení:

11:00 Makak jávský

14:00 Medvěd hnědý

15:00 Surikata vlnkovaná

16. března navíc oslavíme narozeniny tygra Rockyho!

Našemu Rockymu bude už 8 let. Můžete to oslavit s ním a to netradičním komentovaném krmením, při kterém se dozvíte spoustu zajímavostí nejen o těchto velkých šelmách, ale také o našem Rockym.

Speciální komentovaná krmení dne 16. března:

11:00 Malpa hnědá

13:00 Speciální krmení tygra Rockyho

14:00 Medvěd baribal

15:00 Nosál červený